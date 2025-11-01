БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Славия спечели столичния сблъсък със Септември с гол на Илиян Стефанов

"Белите" спечелиха като гост за първи път през сезона.

Септември София Славия
Снимка: Startphoto.bg
Славия победи с 1:0 като гост Септември София в двубой от 14-ия кръг в Първа лига. Гол на Илиян Стефанов след почивката осигури първа победа за "белите" при гостуване през сезона.

В петата минута Владимир Иванов спаси шут на Емил Стоев, а близо четвърт час след това капитанът на "белите" Иван Минчев също беше близо до попадението. Последваха и удари с глава на Лазар Марин и Никола Савич, които също се разминаха с попадението.

В 30-ата минута опит за гол на Янис Гермуш беше спасен от вратаря Иванов.

Седем минути след това Николас Фонтейн стреля опасно, но Леви Нтумба се справи със ситуацията.

Второто полувреме започна с положение пред вратата на гостите. Клери Сербер шутира от близка дистанция, а топката се спря в напречната греда на вратата на Славия.

Фонтейн пропусна възможност да открие резултата в 57-ата минута. Точно 20 минути преди края на редовното време Емил Стоев би от около 25 метра. Владимир Иванов не се справи добре със ситуацията и Илиян Стефанов на празна врата даде аванс за Славия.

В 77-ата минута Галин Иванов можеше да изравни, но от няколко метра пред вратата на Славия изпрати топката над вратата. Капитанът на септемврийци записа своя мач №423 в Първа лига и еднолично се изкачи на шесто място във вечната ранглиста за най-много изиграни двубои в елита на България.

"Белите" се изкачиха на девето място в класирането в Първа лига с 15 точки и след втори пореден успех във всички турнири. Септември е на 15-та позиция с актив от 11 пункта.

