Чете се за: 00:57 мин.

Италианецът Томазо Джакомел е в болница, след като се отказа по време на масовия старт в биатлона

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Той спечели сребро със смесения отбор в първото олимпийско състезание, докато състезанието в петък беше последният му шанс да добави индивидуални сребърни трофеи.

Снимка: БГНЕС
Италианската надежда за златен медал в биатлона Томазо Джакомел е постъпил в болница, след като трябваше да се откаже по време на масовия старт по биатлон на Олимпийските игри по-рано в петък.

Джакомел забави темпото, след като поведе в състезанието след втората стрелба и в крайна сметка се откъсна и седна в снега. Той публикува информация в Инстаграм, без да уточнява точния характер на проблема си.

„Добре съм - ако мога да кажа, че съм добре, когато трябваше да отпадна, докато водех в състезанието“, публикува той.

„Веднага след второто лягане по корем тялото ми някак спря да работи правилно и наистина се мъчех да дишам и да се движа, затова трябваше да спра. Най-лошото чувство, което съм изпитвал в живота си досега. Опитах се да карам ски много бавно през първата част от третата обиколка, но тялото ми не ми позволяваше да карам повече“, съжалява италианецът.

View this post on Instagram

A post shared by Tommy. (@tommy_giacomel)


Той добави своя снимка в болнично легло:

„Ще направя някои медицински прегледи през следващите дни, за да разбера какво се е объркало.“

Джакомел, който водеше в Световната купа в продължение на няколко седмици през януари, каза, че разочарованието е било огромно. Той спечели сребро със смесения отбор в първото олимпийско състезание, докато състезанието в петък беше последният му шанс да добави индивидуални сребърни трофеи.

„Много неща ми минават през главата в момента... фрустрация, гняв, разочарование... Опустошително е. Опустошително е да спра, но днес нямаше нищо, което можех да направя срещу собственото си тяло", каза той.

Но той се закле, че ще се върне за Игрите през 2030 година във Френските Алпи.

„Абсолютно не е краят на Игрите, на които се надявах, но никога няма да се откажа. 4 години летят бързо и ще опитам отново във Франция", завърши Джакомел.

