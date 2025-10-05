Министърът на младежта и спорта иска да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието, в което загина зрител, а осем души бяха ранени.
Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието „Планинско изкачване Аладжа манастир“, министърът на младежта и спорта Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.
Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция „Регионална координация и контрол“ към Министерството на младежта и спорта.
Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.