Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие

Петима души са загинали и поне 14 са били ранени при руски атаки срещу Запорожие, в Югоизточна Украйна, и Лвов, близо до границата с Полша.

Видео, публикувано от полицията в Запорожие, показва разрушени сгради и изгорели автомобили. Една жена е загинала, над 70 000 жители в района са останали без ток.

Четирима души са загинали и при масирани руски удари с дронове и ракети срещу Лвов, близо до полската граница. Срещу Украйна са били изстреляни общо над 50 ракети и почти 500 дрона.

Атаката рано тази сутрин накара Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство.