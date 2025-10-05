БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Жертва и ранени на автомобилно рали край Варна

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Инцидентът е станал на първия завой.

варна домакин първото издание bdquoсупер ралиldquo българия
Снимка: АРХИВ
Слушай новината

Един човек е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното рали по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.

Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.

#рали Варна #аладжа манастир

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
3
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
4
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
5
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
6
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Автомобилизъм

Шесто място за Александра Вътева в шампионата на Porshe Carrera Cup
Шесто място за Александра Вътева в шампионата на Porshe Carrera Cup
Пострадалите по време автомобилното състезание във Варна са били на забранено за публика място Пострадалите по време автомобилното състезание във Варна са били на забранено за публика място
Чете се за: 00:55 мин.
Прекратиха планинското изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025 Прекратиха планинското изкачване „Аладжа манастир“ – Варна 2025
Чете се за: 00:55 мин.
Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България Иван Пешев разпореди незабавна проверка на Автомобилната федерация на България
Чете се за: 00:35 мин.
Ръсел ще потегли от полпозишън за Гран при на Сингапур Ръсел ще потегли от полпозишън за Гран при на Сингапур
Чете се за: 00:57 мин.
66 екипажа от 4 държави на старта на "Кралят на Траяла 2025" 66 екипажа от 4 държави на старта на "Кралят на Траяла 2025"
Чете се за: 02:40 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ