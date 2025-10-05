Жертва и ранени на автомобилно рали край Варна

Един човек е загинал, а осем души са ранени по време на инцидент на автомобилното рали по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна.

Сигналът за катастрофата е получен в 11:10 часа. Инцидентът е станал на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.

Загинал е човек от публиката, в която се е врязал автомобилът, след като пилотът е изпуснал завоя и е минал през мантинелата.

Загиналият е на 60 години. Жена на 27 години е настанена в реанимация с опасност за живота. Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Броят на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по-леки травми, допълниха от полицията.