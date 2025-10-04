БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ръсел ще потегли от полпозишън за Гран при на Сингапур

Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Британецът завъртя невероятна обиколка от 1:29.158 минута.

Макс Верстапен, Джордж Ръсел, Оскар Пиастри
Джордж Ръсел с Мерцедес спечели полпозишън за утрешното Гран при на Сингапур, 18-и кръг от сезона във Формула 1.

Британецът завъртя невероятна обиколка от 1:29.158 минута и остави зад себе си в квалификацията четирикратния световнен шампион с Ред Бул Макс Верстапен и лидера в генералното класиране Оскар Пиастри с Макларън съответно втори и трети.

В Топ 10 влязоха още съотборникът на Ръсел - Кими Антонели, Ландо Норис (Макларън), пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер, Исак Хаджар (Рейсинг Булс), Оливър Беърман (Хаас) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

Състезанието за Голямата награда на Сингапур на пистата "Марина Бей" е утре, 5 октомври, от 15:00 часа българско време.

