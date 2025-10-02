БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
66 екипажа от 4 държави на старта на "Кралят на Траяла 2025"

Участниците ще премерят сили в общо 5 класа.

Кралят на Траяла
Снимка: Пресслужба
Цели 66 екипажа от 4 държави са подали заявки за участие в състезанието „Кралят на Траяла 2025“, което ще се проведе на 4 и 5 октомври (петък и събота) край Костинброд. Участници, освен от България, ще има от Румъния, Гърция и Испания, като ще се изправят пред екстремните препятствия на каменната кариера в село Градец.

Участниците ще премерят сили в общо 5 класа - „оригинал“, „стандартен“, „стандартен плюс“, „модифициран“ и „прототип“, в зависимост от модификациите на офроуд машините си. Заявките в отделните класове са разпределени относително равномерно, с превес на състезателите в клас „оригинал“ и „стандарт“. Чуждестранните състезатели ще се борят почти във всички класове, а силно впечатление прави участието на европейския шампион от 2017 година и първият европеец, взел участие на Световното първенство в Америка Серхио Миралас от Испания, в класа на прототипите.

В зависимост от класът, ще варират трудността и броят на преминаваните екстремно препятствия – естествени и изкуствени. Класирането ще се извършва на база на наказателни точки – докосване на лента или колче, пропускане на препятствие или цяла състезателна зона, като най-добре ще се класират екипажите с най-малко наказания. Стриктно ще се следи и за изпълненията на всички условия за безопасност като използване на каски и предпазни колани и техническата изправност на състезателните автомобили, спрямо изискванията за всеки отделен клас.

Освен страхотно зрелище и екстремна офроуд надпревара, „Кралят на Траяла 2025“ е етап от подготовката на екипа зад надпреварата по пътя към домакинството на Европейския Траял Шампионат през 2027 в България. Заявката е това да бъде най-голямото първенство в историята на дисциплината, с многобройни участници от всички кътчета на Стария континент.

Откриването на „Кралят на Траяла 2025“ ще бъде в 9:30 часа на 4 октомври, а първият състезателен ден ще продължи до 18 часа. В съботният ден стартовете са от 9 часа, а награждаването ще е от 17, последвано от рок концерт на групите „Атлас“ и „Б.Т.Р“, които ще закрият грандиозното шоу. Билетът за двата състезателни дни е на цена от 25 лева, като включва и пропуск за концерта. Деца до 18 години ще влизат безплатно.

