Земетресение е регистрирано в Истанбул

Земетресение беше усетено в Истанбул минути преди 15.00 часа. По данни на Американския геологичен институт трусът е бил със сила 5,0 по Рихтер. Епицентърът е в Мраморно море, югозападно от Истанбул.

Земетресението е било плитко - на дълбочина 10 километра. Ройтерс съобщава, че хората са излезли по улиците. За момента няма данни за сериозни щети.

От офиса на валията на Истанбул Давут Гюл написаха в Екс, че службата за бедствия и извънредни ситуации е започнала проверки на сградите. Трус от 6,2 по Рихтер удари Истанбул през април. Над 150 души бяха ранени тогава, след като в паниката си скачаха от прозорците на сгради.

Преди две години Турция преживя най-смъртоносното и разрушително земетресение в съвременната си история. Трусът със сила 7,8 по Рихтер отне живота на повече от 55 000 души и рани над 107 000 в Южна Турция и Северна Сирия.