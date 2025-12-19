БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържани за измама: Българи създали фалшив QR код за...
Чете се за: 01:02 мин.
Съдът пусна бившия директор на 138-о училище срещу 5000 лв.
Чете се за: 03:20 мин.
Столичната община въвежда зелен билет за градския...
Чете се за: 00:50 мин.
Увеличиха присъдата на Рангел Бизюрев за убийството на...
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът пред "Величие": Необходими са...
Чете се за: 04:20 мин.
Президентът връчва първия мандат за ново правителство...
Чете се за: 00:52 мин.

Турция предупреди Украйна и Русия срещу ескалация в Черно море

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:47 мин.
Балкани
турция предупреди украйна русия ескалация черно море
Слушай новината

Турция е информирала както Украйна, така и Русия, като страни в конфликта, за необходимостта да действат предпазливо, за да се избегнат мерки, които биха могли да повлияят негативно на сигурността в Черно море, предаде Укринформ.

Агенцията цитира прессъобщение на турското министерство на националната отбрана.

"Нашите колеги бяха предупредени, че и двете страни трябва да бъдат по-предпазливи по отношение на такива негативни развития, засягащи сигурността в Черно море, поради продължаващата война между Украйна и Русия", гласи позицията на Анкара.

Изявлението беше направено в контекста на доклада за разследването на инцидент от 15 декември, когато турските въздушни сили свалиха неидентифициран безпилотен летателен апарат, който се приближаваше към турското въздушно пространство от Черно море.

В изявлението се посочва, че действията са били предприети въз основа "взаимна проверка на множество данни, получени от радарни, електрооптични, електронни системи за водене на война и системи за ранно предупреждение, поради трудността при определяне на височината, скоростта и размера на въпросния безпилотен летателен апарат и неговата ниска радарна забележимост".

Министерството подчерта, че всички решения са били взети с приоритет безопасността на цивилните лица и авиацията.

Също така бе съобщено, че след като е бил свален, безпилотният летателен апарат се е разпаднал на малки фрагменти, което затруднява възстановяването на останките му.

