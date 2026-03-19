Започна сезонът на сакурите в Япония (СНИМКИ)

Пролетта неумолимо настъпва в северното полукълбо. В Япония сакурите цъфнаха.

Японската метеорологична агенция официално обяви началото на сезона на сакурата в Токио. Това стана след като експерти преброиха цели 61 отворени цветчета по клоните на японска вишна в един от храмовете на Токио. Обикновено и 5 - 6 цвята са достатъчни, за да може метеорологичната агенция на страната да обяви сезона на сакурата за открит. Обикновено началото му е около 24 март, но тази година той настъпи с 5 дни по-рано.