Срина се системата за проверка на глоби в КАТ

Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Причината е технически проблем, успокои пресцентърът на МВР

Срина се системата за проверка на глоби в КАТ
Временно Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ не работи. Причината е технически проблем, успокои пресцентърът на МВР.

"Поради възникнал технически проблем Автоматизираната информационна система „Административно-наказателна дейност“ (АИС-АНД) в момента не работи. Предоставяните на граждани услуги, за които се изисква достъп до АИС-АНД, в т.ч. и чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, са недостъпни", гласи съобщението.

От министерството се извиняват за причиненото неудобство.

