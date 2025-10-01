На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)

Волейболистите ни направиха известни по света, ама и нашите от ДАИ помогнаха, коментират в мрежата
Грандиозният концерт на Роби Уилямс, който събра на Националния стадион в София над 40 000 души, беше помрачен от неприятна новина за подкуп. "Прочухме се" по света... Тази новина вдъхнови потребителите в мрежата, които веднага се "възползваха" от тъжния-смешен куриоз и запечатаха емоциите си в мемета.
Двама служители на "Автомобилна администрация" са уволнени, след като спрели и поискали пари от шофьори на камиони с техника за концерта на британската звезда в София. Оправданието на служителите било, че тахографите на чисто новите камиони били повредени и водачите трябвало да бъдат глобени.
Наложило се да използват Google Translate, за да могат да договорят "условията". Ето вариации по темата и възможни предложения занапред за ДАИ:
Роби Уилямс ли ще е новият шеф на КПК питат потребителите?
Други потребители "страдаха" от последствията...
Роби Уилямс не отговори на това.
Потребителите в мрежата се шегуват, че сега като напишеш "рушвет" в Гугъл, фийдът им се пълни с предложения за работа в ДАИ и песни на Роби Уилямс.