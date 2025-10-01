На вниманието на ДАИ: Iron Maiden ще изнесат концерт на 26 май (МЕМЕТА)

Грандиозният концерт на Роби Уилямс, който събра на Националния стадион в София над 40 000 души, беше помрачен от неприятна новина за подкуп. "Прочухме се" по света... Тази новина вдъхнови потребителите в мрежата, които веднага се "възползваха" от тъжния-смешен куриоз и запечатаха емоциите си в мемета.

Двама служители на "Автомобилна администрация" са уволнени, след като спрели и поискали пари от шофьори на камиони с техника за концерта на британската звезда в София. Оправданието на служителите било, че тахографите на чисто новите камиони били повредени и водачите трябвало да бъдат глобени.

Наложило се да използват Google Translate, за да могат да договорят "условията". Ето вариации по темата и възможни предложения занапред за ДАИ:

Роби Уилямс ли ще е новият шеф на КПК питат потребителите?

Други потребители "страдаха" от последствията...

Роби Уилямс не отговори на това.

Потребителите в мрежата се шегуват, че сега като напишеш "рушвет" в Гугъл, фийдът им се пълни с предложения за работа в ДАИ и песни на Роби Уилямс.