БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Караджов освободи...
Чете се за: 02:27 мин.
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази

Ще бъдат въведени бодикамери, ротация на инспектори и независим одит от „Прозрачност без граници“

гроздан караджов открити нарушения плавателното средство несебър
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА "Автомобилна администрация".

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал", заяви той.

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция", началникът на Областен отдел "Автомобилна администрация" – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.

"Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност", заяви още Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.

"Поканили сме международната антикорупционна организация "Прозрачност без граници" да извърши външен независим одит на Агенцията, в рамките на който ще проверят и всички сигнали за корупция в Автомобилна администрация, подадени през настоящата година, за да има пълна яснота дали и къде системата е била пробита. Моята отговорност е да защитя българските граждани и честните служители. Почтените инспектори ще бъдат подкрепени, а корумпираните – изобличени и наказани. Давам ясен знак: няма чадър, няма компромиси, няма изключения", подчерта още Караджов.

#гроздан Караджов #даи

Последвайте ни

ТОП 24

69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
1
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
2
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
3
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола...
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
4
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
5
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
6
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: Общество

Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки
Софийският университет откри 137-ата си учебна година с пълни зали и повече студенти по природни науки
Филм на Евгения Атанасова за Кристо и Жан-Клод с номинация в международен фестивал в САЩ Филм на Евгения Атанасова за Кристо и Жан-Клод с номинация в международен фестивал в САЩ
Чете се за: 00:40 мин.
Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора Младежи от гвардейските отряди на гости в Италия - черпят опит от извора
Чете се за: 01:57 мин.
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Спряха избора на генерален директор на БНТ Спряха избора на генерален директор на БНТ
Чете се за: 00:30 мин.
Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно" Ректорът на СУ пожела на първокурсниците "да не хитруват на дребно"
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция
След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Караджов освободи директора на...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР) "Дойде Роби Уилямс и закрихме ДАИ": Комбинезони, бодикамери или чакаме концерта на Iron Maiden? (ОБЗОР)
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ) Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Дефицитът достигна до 5,2 млрд. лв. към края на август
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Агресия в детската градина: Възпитателка посягала физически,...
Чете се за: 01:52 мин.
Криминално
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ