След скандала в ДАИ: Вицепремиерът Караджов освободи директора на Автомобилна инспекция

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведе среща днес с цялото ръководство на ИА "Автомобилна администрация".

"Всички ние трябва да се извиним на чуждестранните шофьори, които по изключително грозен начин са били изнудвани от инспектори на Автомобилната администрация. Те дойдоха в България да свършат своята работа, а се сблъскаха с корупция и рекет. Това е недопустимо. Да поднесем извинение и на българските граждани, защото името на България бе замесено в този скандал", заяви той.

Вицепремиерът обяви, че след случката с двамата задържани инспектори, ще бъдат освободени 4-ма служители на Агенцията - директорът на Главна дирекция "Автомобилна инспекция", началникът на Областен отдел "Автомобилна администрация" – София и двама членове на вътрешна комисия по Закона за противодействие на корупцията, които не са изпълнили своите задължения да предотвратят подобни злоупотреби.

"Отговорността не е само на инспекторите, а и на техните ръководители, които трябва да следят и организират контролната дейност", заяви още Караджов.

Вицепремиерът обяви новите правила, които се въвеждат в Автомобилна администрация. Ще бъдат въведени боди камери за всички инспектори на пътя, за да се гарантира прозрачност, както и задължителна ротация на инспекторите за прекъсване на местните зависимости и схеми.