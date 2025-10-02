Почина раненото мече, спасено от коритото на река Арда преди седмица

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Спасеното край Смолян мече е загубило битката за живот, съобщиха от Министерството на околната среда и води на фейсбук страницата си.

Животното бе открито преди седмица в река Арда между селата Смилян и Кошница, след сигнал на тел. 112 от рибар. Мечето беше упоено, след първоначален оглед беше установено, че е от женски пол с рана в областта на врата, вероятно от няколко дни, каза тогава за БТА Екатерина Гаджева – директор на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) - Смолян. В спасителната операция се включиха специалистите от РИОСВ - Смолян, Държавното горско стопанство - Смилян и фондация "Четири лапи".

От Министерството на околната среда и води посочват още, че със съдействието на фондация "Четири лапи" мечето по-късно е транспортирано и прегледано от ветеринарни специалисти в Благоевград. Прегледът е потвърдил, че състоянието на животното е тежко. То е било изтощено, с рани от ухапвания в областта на врата, усложнени от инфекция и паразитно заболяване. Специалистите са категорични, че няма следи от човешка намеса или огнестрелни рани.

След това животното е транспортирано за възстановяване в Центърът за защита на природата и животните в Добрич, където също са направили всичко възможно, за да подобрят състоянието му.

