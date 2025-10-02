Прокуратурата във Варна поема разследването за предполагаемо насилие над дете в Каблешково

Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение
По разпореждане на и.ф. главен прокурор на Република България Борислав Сарафов разследването по досъдебното производство за предполагаемо насилие над дете в детска градина в град Каблешково, община Поморие, е прехвърлено на Районна прокуратура - Варна, съобщиха от прокуратурата.
Очаква се делото да бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, който да извърши анализ на събраните материали и да прецени има ли достатъчно доказателства за привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.
Прехвърлянето на разследването цели да гарантира обективността, ефективността и безпристрастността на всички действия по досъдебното производство, както и с оглед категоричната безкомпромисност на прокуратурата спрямо извършителите на престъпления.
За срочното приключване на разследването по случая засилена методическа помощ ще бъде оказвана и от прокурори от Върховна касационна прокуратура.
Сигналът за насилие в детска градина в Каблешково доби гласност след журналистическо разследване. Според родителите на 4-годишно момиченце учителка е упражнявала и сексуално насилие. Почти 9 месеца след сигнала учителката все още работи в градината, но от там казват, че е отстранена до приключване на разследването.