Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

Пострадалите по време автомобилното състезание във Варна са били на забранено за публика място

от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Новината съобщи спортният директор на надпреварата Слави Славов.

пострадалите време автомобилното състезание варна били забранено публика
Снимка: БТА
Пострадалите по време на инцидента на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“ във Варна са се намирали на място, забранено за публика. Това каза на брифинг до мястото на инцидента спортният директор на надпреварата Слави Славов.

Той уточни, че в района на инцидента е имало поставени предупредителна табела и лента.

За сигурността на състезанието са се грижили 45 маршали и 15 служители на общинска полиция.

Институциите продължават да работят по случая.

Зрител загина, а осем души пострадаха по време на инцидент на автомобилното състезание по планинско изкачване „Аладжа манастир“, което се провежда във Варна. Катастрофата стана на първия завой, след Т- образното кръстовище с бул. "Княз Борис I", в посока „Аладжа манастир“.

Жертва и ранени на автомобилно рали край Варна
Жертва и ранени на автомобилно рали край Варна
Инцидентът е станал на първия завой.
Чете се за: 01:00 мин.

