ИЗВЕСТИЯ

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Джордж Ръсел спечели Гран при на Сингапур, Макларън защити титлата си при конструкторите

Спорт
Макс Верстапен и Ландо Норис допълниха местата на подиума.

Джордж Ръсел
Джордж Ръсел спечели Гран при на Сингапур, 18-ти кръг от шампионата по автомобилизъм във Формула 1. Британецът постигна втората си победа през годината, а Макларън триумфира с втора поредна отборна титла.

Ръсел започна от първа позиция и запази лидерството си, защото Макс Верстапен стартира по-бавно от очакваното. Пилотът на Мерцедес само за кратко загуби преднината си по време на първото спиране в боксовете и възстанови позиции след смяната на гумите на всички останали водещи болиди.

В хода на състезанието на пистата "Марина Бей" той нямаше сериозни проблеми, за да постигне общо четвърта победа в кариерата си, финиширайки за 1:40:22.367 часа. По-рано през сезона Ръсел спечели и надпреварата за Голямата награда на Канада.

Макс Верстапен от тима на Ред Бул изостана на 5.430 секунди и завърши на второ място. Шампионът издържа на сериозния натиск от страна на Ландо Норис в последните обиколки.

Макларън имаше нужда само от 13 точки, за да триумфира с нова титла при конструкторите. Британският отбор е с 27 пункта след днешното състезание и общо 650 през сезона, като Норис остана трети в Сингапур, на 6.066 секунди след лидера, докато съотборникът му Оскар Пиастри се нареди четвърти. Веднага след него завършиха Кими Антонели, Шарл льо Клер и бившите шампиони Люис Хамилтън и Фернандо Алонсо.

Амбициите на лидера в генералното класиране при пилотите Пиастри бяха помрачени от много бавно спиране в бокса. Той все още е начело в шампионата с 22 точки преднина пред Норис, който е с 314. Верстапен има 273 точки.

До края на сезона във Формула 1 остават още 6 кръга, а следващото състезание ще се проведе на 19 октомври в Остин, САЩ.

