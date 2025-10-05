БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се проведе в София.

Титли за Левски и Академик София на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли
Снимка: Българска федерация по художествена гимнастика/Анна Недкова
Слушай новината

Отборите на Левски и Академик София спечелиха златните медали на финалите на отделните уреди при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика за ансамбли категория Елит, което се проведе в София.

Левски доминира на финала с пет ленти и спечели първото място с 21.250 точки. На три обръча и две топки грациите, водени от Габриела Грошева, се окичиха със сребърния медал с 24.275.

Академик продължа да пише своята шампионска история на това издание. Възпитаничките на Елена Дукова, които триумфираха в многобоя вчера, бяха безапелационни станаха шампионки на финала с обръчи и топки с 24.675.

Левски-Триадица взе среброто на пет ленти с 21.250 точки, а грациите от Илиана се окичиха с бронза с 20.725. Пловдивският тим Тракия добави още един бронз на обръчи и топки с 24.250 точки.

Гимнастичките на Илиана станаха първи на финалите при девойки старша възраст. За композицията си с пет топки те получиха оценка от 22.200, а с резултат от 20.700 на пет ленти се окичиха с второ златно отличие.

При девойки младша възраст Теа Денс спечели финала на пет топки след безапелационна игра и 23.750 точки, а на пет ленти грациите от Елин Пелин са втори със 17.950.

Злато и сребро за СК Илиана. Състезателките, водени от Ина Ананиева и Любомира Казанова, са първи с пет ленти 19.350 и втори на пет топки с 21.875 точки.

#Държавно първенство по художествена гимнастика за ансамбли

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
3
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
4
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
5
Започна описването на щетите след опустошителното наводнение в Царево
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?
6
Политиците в спор: Кой носи вината за бедствието по Южното Черноморие?

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е вследствие на дългото време нищо правене
5
Кметът на Плевен: Това, което гражданите са принудени да търпят, е...
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Други спортове

Женският отбор на България с победоносен старт на европейското по шах
Женският отбор на България с победоносен старт на европейското по шах
Александра Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница Александра Фейгин спечели бронзов медал на турнир по фигурно пързаляне в Ница
Чете се за: 00:52 мин.
Бяла се пребори за историческа победа в Европа Бяла се пребори за историческа победа в Европа
Чете се за: 01:05 мин.
Шесто място за Александра Вътева в шампионата на Porshe Carrera Cup Шесто място за Александра Вътева в шампионата на Porshe Carrera Cup
Чете се за: 01:40 мин.
България с исторически триумф на състезание от Световната купа в скоковете на батут България с исторически триумф на състезание от Световната купа в скоковете на батут
Чете се за: 00:52 мин.
Джордж Ръсел спечели Гран при на Сингапур, Макларън защити титлата си при конструкторите Джордж Ръсел спечели Гран при на Сингапур, Макларън защити титлата си при конструкторите
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна - видео от инцидента
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват 3 дни на тъмно и студено: Над 20 села в Трънско продължават да бедстват
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар Войната в Газа все още не е приключила, предупреди американският държавен секретар
Чете се за: 01:10 мин.
По света
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Загинали и ранени след руски атаки срещу Запорожие
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ