ИЗВЕСТИЯ

Антон Дацински с кон Караско преодоля 170 см и завърши на второ място на международния турнир по прескачане на препятствия в Солун

Вяра Илиева
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Антон Дацински с кон Караско преодоля 170 см и завърши на второ място на международния турнир по прескачане на препятствия в Солун
Снимка: фейсбук страница на БФКС
Успехите на българските ездачи на международното състезание CSI2* в Солун продължават.
В емоционалното изпитание по надскачане, националът Антон Дацински с кон Караско завоюва второ място, преодолявайки 170 см!

В паркура с височина на препятствията до 140 см, Красимир Димитров зае 3-то място, а отборната балканска шампионка Драга Тодорова се класира 4-та. Дацински завърши пети. В паркура до 130 см победата е за Венцислав Изов с Токсик бой.

Ден по-рано на престижното състезание в Солун, балканската шампионка с отбора на България Елиза Чолакова записа страхотен успех. В силно оспорвания ранкинг паркур с височина на препятствията до 145 см, 18-годишната състезателка в тандем с кон Яник Пиес грабна победата.

Антон Дацински с жребеца Чакоруе Пиес също премина паркура без наказателни точки и успя да се класира пети.

Преди седмица Солун отново беше домакин на подобен турнир, и Чолакова отново бе на почетната стълбичка след ранкинг състезанието, заемайки второ място.

#Драга Тодорова #Антон Дацински #Елиза Чолакова

