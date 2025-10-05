Не е пострадал водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна

Водачът на автомобила, който се вряза в публиката по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир", не е пострадал, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура във Варна.

Той е на 30 години и е дал доброволно кръвна проба за алкохол и наркотици.

На завой по пътя за кв. "Виница", в района на Аладжа манастир, водачът губи контрол над спортния автомобил и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в реанимация с опасност за живота.

Трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

От прокуратурата допълват, че този вид спортни мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба.

Вече е образувано досъдебно производство по случая.