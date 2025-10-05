БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Не е пострадал водачът на автомобила, врязал се в публика на рали край Варна

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Образувано е досъдебно производство по случая

Варна - инцидент - автомобилно състезание
Снимка: БНТ
Водачът на автомобила, който се вряза в публиката по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир", не е пострадал, съобщиха от пресцентъра на Окръжната прокуратура във Варна.

Той е на 30 години и е дал доброволно кръвна проба за алкохол и наркотици.

На завой по пътя за кв. "Виница", в района на Аладжа манастир, водачът губи контрол над спортния автомобил и се врязва в публиката. Вследствие на инцидента е загинал мъж. Жена е сериозно пострадала и е настанена в реанимация с опасност за живота.

Трима души също са настанени в болница, но без опасност за живота, останалите трима са с по-леки травми и се очаква да бъдат освободени за домашно лечение. Предстои на местопроизшествието да бъде извършен оглед.

От прокуратурата допълват, че този вид спортни мероприятия се приемат за дейност, представляваща източник на повишена опасност, и се регулират със специфична нормативна уредба.

Вече е образувано досъдебно производство по случая.

#автомобилно състезание #Варна #инцидент

