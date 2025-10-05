БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След трагедията във Варна: Спортният министър разпореди проверка на автомобилната федерация

Ще бъдат проверени и организаторите на ралито

Варна - инцидент - автомобилно състезание
Снимка: БНТ
Във връзка с тежкия инцидент на рали състезанието "Планинско изкачване Аладжа манастир", министърът на младежта и спорта Иван Пешев е разпоредил незабавна проверка на Автомобилната федерация на България (АФБ) и организацията на проведеното рали.

Проверката ще бъде извършена чрез Дирекция "Регионална координация и контрол" към Министерството на младежта и спорта.

Целта е да се установи спазването на всички нормативни изисквания и правила за безопасност при провеждането на състезанието.

