Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна

от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Една от колите е изгубила контрол и се е врязала в публиката

Човек загина след инцидент на автомобилно състезание край Варна
Човек от публиката е загинал по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване.

След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР-Варна.

Загинал е мъж на 60-годишна възраст, а 27-годишна жена е в реанимация с опасност за живота. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Пострадалите са общо осем, но броят им нараства, защото и към момента хора с по-леки травми са транспортирани към болница.

Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир.

Събитието е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди десет години. В състеузанието участват 34 екипажа от цялата страна.

"Балонена фиеста" очаква любителите на екстремните изживявания в Белоградчик
"Балонена фиеста" очаква любителите на екстремните изживявания в Белоградчик
Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус" Откриха нова 10-километрова отсечка от магистрала "Хемус"
Чете се за: 03:00 мин.
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
Чете се за: 04:55 мин.
Все още има места без ток в Трънско Все още има места без ток в Трънско
Чете се за: 00:32 мин.
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево "Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
7134
Чете се за: 01:50 мин.
Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток Трети ден след бедствието - Елените все още е без ток
Чете се за: 01:47 мин.

