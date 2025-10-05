БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Задържан е водачът на автомобила, врязал се в публика на...
Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха турнир в ОАЕ

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Сестрите триумфираха след четири поредни победи в надпреварата.

Сестри Стоеви Габриела Стефани Стоева
Снимка: Българска федерация бадминтон
Водачките в схемата Стефани Стоева и Габриела Стоева спечелиха титлата на двойки жени на турнира по бадминтон от сериите "Tour Super 100" в Ал-Аин (ОАЕ).

Европейските шампионки и пети от световното първенство в Париж 2025 победиха на финала номер 5 Ян Фей Чън и Лян Чън Сун (Тайван) с 21:8, 21:13 за едва 26 минути на корта.

Така сестрите триумфираха след четири поредни победи в надпреварата.

За Стефани и Габриела Стоеви титлата е пета за 2025-а година след златото на Европейското първенство и първите места на турнирите "Challenge" в Иран, Италия и Белгия.

# Стефани Стоева # Габриела Стоева #бадминтон

