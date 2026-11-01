Избирателната активност в Благоевградска област достигна 27,29%, като своя вот са упражнили 87 675 души от общо 321 261 избиратели.

Както и миналата неделя, отново община Симитли отчете най-висока активност - 50,99%, докато най-ниски стойности бяха регистрирани в общините Петрич и Благоевград.

В община Белица, където миналата седмица активността беше под 8 процента, днес се покачи до 38,59 процента. 3076 са гласувалите от общо 7971 души с право на глас там.

Подобна е и картината в съседната община Якоруда, където до урните са отишли 29,94 процента от имащите право на глас.

Само две машини се повредиха и се наложи да се премине на гласуване с хартиени бюлетини в две секции в Благоевград.

В областния център следобедните часове имаше и прекъсвания на електрозахранването на няколко пъти за по 15 минути. Това не е повлияло на провеждането на изборния ден, посочиха от РИК.