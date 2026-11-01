Кулинарните капризи на властта: Какво яде президентът?

Каквото и да се случи тази вечер едно е сигурно – България ще има президент, който ще встъпи в длъжност на 22 януари. Всички държавни глави на България рано или късно се сблъскват с протокола. Част от него е и кулинарията. Може ли храната да се използва като оръжие в дипломацията на президентите?

Шеф Жоро Иванов е човекът, готвил за всички български лидери от началото на прехода и за редица световни политици. Според него храната е ключова част от голямата политическа игра, която обаче у нас често подценяваме. Има ли кулинарна дипломация в България и как едно ястие може да промени хода на тежките международни преговори - разказва Петър Желев.

Жоро Иванов, шеф готвач: "Нашата работа е бързина, техника и правилни действия."

Жоро Иванов е с повече от 45 години опит, бил е шеф готвач на ресторант с два звезди "Мишлен".

БНТ: Вие всъщност сте работили с всички български президенти?

Жоро Иванов, шеф готвач: "С всички български президенти от 1990 г. и преди това."

Опитът му минава през световноизвестния френски кулинарен институт в Ню Йорк. Работи в редица български мисии в чужбина. Преминава курсове, които му позволяват да готви за най-високопоставените световни лидери, сред които и американският президент.

Жоро Иванов, шеф готвач: "При нас ефектът е много директен. Сяда човек, опитва нещо – „хареса ми или не ми хареса“.

Сред служителите на държавната администрация единствено шеф Иванов е бил почетен готвач на държавния глава - позиция създадена през 2008 г. по времето на Георги Първанов.

Жоро Иванов, шеф готвач: "За този период беше много ефикасна нашата дейност - имаше много събития. Така го решиха външнополитическият съветник на президента. Кулинарията вече не е много част от дипломацията…"

Културата, етикетът и протоколът често са подценявани като второстепенен детайл от работата на държавните лидери, какъвто е президентът. Именно тези подробности обаче показват колко ангажиран е един политик със своите цели. В сложната система от на пръв поглед невидими знаци и послания място намира и темата за храната на високопоставените гости.

Жоро Иванов, шеф готвач: "Кулинарията е една, наистина, врата към много бърза комуникация. Защо? Защото, когато човек е приет в ресторант или в място, в хотел, който предлага храна, много бързичко усеща чрез храната - човек възприема абсолютно цялата атмосфера около себе си. Ако храната не е била добра, всичко се обезличава като спомен."

А изисканата храна невинаги е сложна и непременно скъпа. Шеф Иванов показва пред БНТ едно предястие, достойно за трапезата и за най-високите гости.

Жоро Иванов, шеф готвач: "Днес ще приготвя една много класическа рецепта. Филе от лаврак, приготвено в ароматен зехтин. Готви се на ниска температура и става изключително приятно, с пюре от моркови, броколи и зелени подправки."

Жоро Иванов, шеф готвач: "Това е техника, която се използва в ресторанти в клас „Мишлен“. И обикновено се взима най-добрата част от филето. Останалото, ще ни бъде като част от основата за сос."

Рецептата за рибата е проста. Моркови с масло и подправки се варят за около 20 минути. В друг съд се подготвя специален бульон за рибните филета – те няма да се варят и пържат, а ще се сготвят от топлината на соса. В него специална съставка е и самата риба – но само парчетата, които няма да бъдат сервирани.

Жоро Иванов, шеф готвач: "Сега ще трябва да започнем с пюрето от моркови, защото ще отнеме най-много време. Ползваме малко от този бульон, за да може да даде малко аромат. Рибата, аз не искам да я слагам. Тя ще стане за 5 минути. За това искам другата риба да пусне малко повече аромат."

Бульонът за рибата вече е готов и леко охладен.

Жоро Иванов, шеф готвач: "Сега сложих рибата, защото температурата вече е абсолютно нормална - около 60-70 градуса. Рибата трябва да престои 15 минути вътре и е готова, много фино месо. Оставя да направя пюрето, да бланширам броколите. След това вече ще трябва да сглобим ястието."

Жоро Иванов, шеф готвач: "Бланширам броколите - вода със сол и след това трябва да ги охладя в лед. На нас не ни трябва много, мъничко от това пюре, защото то ще бъде като акцент."

Жоро Иванов, шеф готвач: "Когато се приготвят такива неща, селекцията на продукта трябва да е много добре подредена, защото няма как да се изхвърлят стъблата на броколите - стават на пюре. В една професионална кухня не отива в боклука. Това е философията на елегантната кухня. Максимално трябва да акцентираме във вкуса на рибата, която се ароматизира в тези подправки."

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