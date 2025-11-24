БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в...
Чете се за: 01:42 мин.
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със...
Чете се за: 07:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Запази

Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции

извършиха мащабна дезинфекция елените
Слушай новината

Община Несебър извърши мащабна дезинфекция в района на ваканционно селище Елените, което пострада при водното бедствие на 3 октомври.

От местната управа информират, че е извършена дезинфекция на почистени от служителите от ОП "БКСО" общински терени – тротоари и улици, при спазване мерките на безопасност.

Обработката е направена с професионална техника, предназначена за мащабни действия, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност.

След голямото бедствие в района местните жители изразиха притеснение от възможни здравни рискове заради натрупаните тонове кал, отпадъци и непочистени терени.

Според хората съществува реална опасност от разпространение на инфекции.

От Община Несебър информират, че ще продължават да извършват планираните дезинсекционни, дератизационни и дезинфекционни обработки на територията на населените места, както и извънредни такива при необходимост.

#потоп в Елените #бедствие в Елените #Елените #инфекции #дезинфекция

Последвайте ни

ТОП 24

Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи без самата нея
1
Георг Георгиев пред БНТ: Нищо за Украйна не би могло да се случи...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
2
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след катастрофа във Велинград
3
Жена е с опасност за живота, а двама души са в болница след...
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
4
Русенци протестираха срещу приемането на еврото
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в центъра на Лондон
5
Съпругата на Литвиненко пред БНТ: Убийството му е ядрен тероризъм в...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
2
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
3
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
4
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Регионални

Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
Каква е обстановката след силната буря в Благоевградско?
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
Заради кадрови проблеми болницата в Разград е пред затваряне Заради кадрови проблеми болницата в Разград е пред затваряне
Чете се за: 02:17 мин.
Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от общината Казусът "Коцев": Все още не са изискани документи от общината
Чете се за: 01:45 мин.
Ръст на цените на имотите в Благоевград заради влизането в еврозоната Ръст на цените на имотите в Благоевград заради влизането в еврозоната
Чете се за: 02:30 мин.
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България? Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
Чете се за: 03:47 мин.

Водещи новини

Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Извършиха мащабна дезинфекция в Елените (СНИМКИ)
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го Европа отговори на американския план за мир в Украйна със собствен модифициран вариант - вижте го
Чете се за: 07:10 мин.
По света
Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт Борислав Михайлов е приет в болница след инсулт
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
КНСБ с протест срещу бюджета в центъра на София
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова: Това е бюджетът, който да осигури на някой...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Сбиване в дискотека в Монтана: Двама млади мъже са в болница
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Тридневна стачка в Белгия: Засегнати са общественият транспорт и...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ