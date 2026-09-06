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Ключови избори в Саксония-Анхалт: "Алтернатива за Германия" гледа към регионалната власт

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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В германската провинция Саксония-Анхалт „Алтернатива за Германия“ се бори за абсолютно мнозинство в местния парламент. В момента сондажите ѝ дават над 40 процента, но абсолютното мнозинство зависи от това колко от по-малките партии ще прескочат 5-процентовата бариера. Ще бъде ли „Алтернатива за Германия“ първата крайнодясна формация, оглавила регионално правителство след Втората световна война?

1 700 000 избиратели имаха право да определят днес политическото бъдеще на Саксония-Анхалт. Решаващо ще бъде и кои партии ще прескочат 5-процентовата бариера за влизане в Ландтага. В сондажите под чертата остава Свободната демократическа партия, съюзник на християндемократите, а другият им съюзник – социалдемократите, имат под 10 на сто подкрепа. Несигурно е и влизането на популисткия "Алианс на Сара Вагенкнехт" – единствената формация, която допуска коалиция с „Алтернатива за Германия“, определена от службите за сигурност като „крайнодесни екстремисти“.

Свен Шулце – премиер на провинция Саксония-Анхалт: „Беше трудна и изтощителна кампания, както физически, така и психически, повече от всеки друг път в Саксония-Анхалт. Сега зависи от хората тук. Надявам се на висока активност. Окончателни резултати ще има късно през нощта, защото има огромен брой гласове по пощата, които също трябва да се преброят.“

Ако „Алтернатива за Германия“ не постигне абсолютно мнозинство, най-вероятната развръзка ще бъде администрация, водена от християндемократите на настоящия регионален премиер Свен Шулце. При пълно мнозинство „Алтернатива за Германия“ ще може да заобиколи политическата „защитна стена“, която забранява на основните партии да управляват с крайнодесни. Формацията гледа и към централната власт на федералните избори през 2029 г.

Улрих Зигмунд – водещ кандидат на „Алтернатива за Германия“: „Не става въпрос само за Саксония-Анхалт или само за Германия. Става дума за цяла Европа и други части на света, защото те могат да видят, че тук се случва нещо, от което се нуждаят много страни. Искаме да си върнем националния суверенитет и да се фокусираме отново върху Германия. Но ключов момент е да поддържаме разумни дипломатически отношения с всички страни, освободени от идеология.“

По закон следващият парламент трябва да се събере до 30 дни след вота, но няма краен срок за избор на нов премиер на Саксония-Анхалт.

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