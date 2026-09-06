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Специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Киев

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир в Украйна

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Снимка: БТА
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Специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха днес в Киев на първото си официално посещение в Украйна като част от подновените усилия за прекратяване на руската инвазия в страната, предаде Асошиейтед прес.

Посещението бележи нова фаза от усилията на САЩ за постигане на мир. Вчера двамата бяха в Москва за преговори с руския президент Владимир Путин, които продължиха повече от три часа.

Киев до момента отхвърля исканията на Русия украинските сили да се оттеглят от частите на източните Донецка и Луганска област, оставащи под техен контрол.

Малко преди пристигането на американските пратеници украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев е готов за “конструктивни преговори”:

“Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения”, написа той в приложението “Телеграм”.

Усилията на Вашингтон за прекратяване на боевете загубиха инерция, тъй като вниманието на САЩ през последните шест месеца беше съсредоточено върху войната в Иран, отбелязва АП.

#Стив Уиткоф #визита в Украйна #специални пратеници #войната в Украйна #Джаред Къшнър

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