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Петима души пострадаха в германски нощен клуб

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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петима души пострадаха германски нощен клуб
Снимка: БТА/Архив
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Петима души пострадаха, след като в нощен клуб в северната германска провинция Долна Саксония снощи бе разпръснато неизвестно вещество, предаде ДПА, като се позова на местните правоприлагащи служби.

Полицията съобщи, че в нощния клуб в селището Линтиг се провежда мащабна операция. Неизвестното вещество е било разпръснато в нощния клуб, където рано тази сутрин са се били събрали няколкостотин души, посочиха силите на реда.

Няколко души са изпитали дихателни проблеми и замайване, като някои от тях са загубили съзнание, се казва в изявление на полицията. Много хора са потърсили медицинска помощ от спешните служби. 19-годишен младеж е бил задържан, добави полицията.

#химично вещество #инцидент в нощен клуб #нощен клуб #Германия

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