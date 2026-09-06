По-евтини плодове и зеленчуци тази седмицата, ръст има при цените на основните храни

При зеленчуците през седмицата най-значително поскъпват доматите – с 27,55 на сто нагоре и се търгуват по 1,25 евро за килограм. По-висока е и цената на тиквичките – с 11,69 на сто до 0,86 евро за килограм, отчита Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повиши през тази седмица, Показателят се повишава с 0,4 на сто до 2,284 пункта спрямо 2,275 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

Зелените чушки поевтиняват с 9,65 на сто и се продават по 1,03 евро за килограм, докато червените са с 9,73 на сто по-евтини и са по 1,15 евро за килограм. Цената на зелето се понижава с 1,85 на сто до 0,53 евро за килограм. Морковите поскъпват с 3,98 процента и се търгуват по 0,79 евро за килограм. По-евтини са зрелият лук кромид – с 9,68 на сто до 0,56 евро за килограм, краставиците – с 5,56 на сто до 1,19 евро за килограм, както и картофите, чиято цена е намаляла с 5,93 процента до 0,58 евро за килограм.

При плодовете, наблюдавани от ДКСБТ, най-много поевтиняват лимоните – с 12,62 на сто до 1,80 евро за килограм. Надолу са също цените на прасковите – с 5,65 на сто до 1,17 евро за килограм, кайсиите с 2,61 на сто до 1,12 евро за килограм и ябълките с 0,88 на сто до 1,13 евро за килограм.

Цената на кравето сирене се понижава с 0,65 на сто до 6,16 евро за килограм, а на кашкавала тип "Витоша" поскъпва с 0,22 на сто до 9,18 евро за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 5,48 на сто до 0,77 евро за кофичка от 400 гр., а цената на прясното мляко е по-висока с 26,96 на сто до 1,46 евро за литър. Кравето масло (пакетче от 125 грама) се търгува по 1,56 евро за брой, което е ценови ръст от 6,12 на сто.

Замразеното пилешко месо остава без промяна и се търгува по 3,65 евро за килограм, а яйцата (размер М) поевтиняват с 5 процента до 0,19 евро за брой на едро.

Цената на ориза е с 1,81 на сто надолу до 1,63 евро за килограм, брашното тип 500 поскъпва със 7,69 на сто до 0,70 евро за килограм. Цената на захарта расте с 4,6 процента до 0,91 евро за килограм, на олиото намалява с 2,30 на сто до 1,70 евро за литър. По-скъп е зрелият фасул – с 0,95 на сто, който се продава по 2,13 евро за килограм, а лещата поевтинява с 1,93 на сто до 2,03 евро за килограм.