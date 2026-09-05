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Водният дефицит в Германия и Европа се задълбочава, показва проучване

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:55 мин.
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водният дефицит германия европа задълбочава показва проучване
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Водният дефицит в Германия и Европа като цяло се е задълбочил през последните месеци, показват съвместни изследвания на учени от Потсдам, американската космическа агенция НАСА и Германския аерокосмически център, предаде ДПА.

Резултатите засилват опасенията, че „водните запаси няма да се възстановят до края на годината дори ако през есента паднат повече валежи от обичайното“, заяви говорител на Центъра за геонауки „Хелмхолц“ в Потсдам.

Ситуацията вероятно е дори по-тежка, тъй като наличните към момента данни, които обхващат периода до юни, не отразяват горещите вълни в Германия през това лято, посочи центърът, който публикува част от изводите от извършените съвместно с партньорите му сателитни наблюдения.

Ефектът от горещите вълни, засегнали Германия и други европейски страни това лято, ще проличи едва в данните за следващите месеци, които се очакват през есента.

Учените следят общото количество вода на земната повърхност и под нея. Тези данни позволяват да се установи как се променят водните запаси, посочва Центърът за геонауки „Хелмхолц“.

„От 2015 г. наблюдаваме в Германия все по-сухи условия в сравнение с предходните 15 години“, заяви Анет Айкер, ръководител на отдела за глобален геомониторинг и гравитационно поле в центъра.

Макар необичайно влажната 2024 г. да доведе до известно възстановяване на водните запаси, непосредствено след това е последвал нов рязък спад, отбелязва институтът.

#воден дефицит #дефицит #Германия #Франция

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