Михаела Доцова: Българският народ е единен и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко

На 6 септември 1885 г. българският народ е единен, действа без колебание и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в профила си във Фейсбук по повод Деня на Съединението.

"Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще. Нека духът на този пълен с надежда и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единението е истинският ключ към успеха. Нека единни да работим за България! Съединението прави силата!", пише Доцова.