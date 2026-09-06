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141 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Михаела Доцова: Българският народ е единен и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко

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михаела доцова българският народ единен доказва националната кауза обединение стои всичко
Снимка: БТА
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На 6 септември 1885 г. българският народ е единен, действа без колебание и доказва, че националната кауза за обединение стои над всичко. Това написа председателят на Народното събрание Михаела Доцова в профила си във Фейсбук по повод Деня на Съединението.

"Съединението е онзи паметен пример на могъщо отстояване на националния интерес, който винаги ще вдъхновява с оптимизъм за достойно бъдеще. Нека духът на този пълен с надежда и уроци момент ни вдъхновява да търсим обща посока, защото единението е истинският ключ към успеха. Нека единни да работим за България! Съединението прави силата!", пише Доцова.

# 141 години от Съединението на България #Михаела Доцова #председател на Народното събрание

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