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Кметът на Перник и хора от страната се обединяват в помощ на Веселин Георгиев, който бе сред спасителите на 12-годишния Сашко

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Кметът на Перник Станислав Владимиров и хора от цялата страна се обединяват в помощ на Веселин Георгиев – спасителят на изгубения в гората 12-годишен Александър (Сашко) преди четири години.

Георгиев е претърпял тежък инцидент с множество фрактури. Кметът Станислав Владимиров публикува в профила си във Фейсбук сметката, по която могат да бъдат превеждани средства за лечението на Веселин.

Станислав Владимиров, кмет на Перник: „Има хора, които действат, без да търсят място на преден план. Хора, които в най-трудния момент за някого се оказват точно там, където трябва – до него. Веско е един от тях. Никога не го е правил показно и точно затова днес толкова много хора изпитваме благодарност за делата му. Сега се случва обратното. Веско преминава през най-тежкото изпитание в живота си и искам да знае, че не е сам. Вярвам, че добрината, която е давал толкова години на други, сега ще се върне към него. И знам, че Перник, който е усещал протегнатата му ръка в труден момент, ще застане до него със същата сила.“

Веселин Георгиев беше първият, който откри изгубеното момче преди четири години. Малко след това беше сформиран спасителният отряд, на който Веселин Георгиев бе заместник-началник. Той беше отличен със званието „Почетен гражданин“ на Перник, както и "Мъж на годината" за 2022 г.

#тежък инцидент #Сашко от Перник #спасител #кампания

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