Момче от Италия е най-младият човек в света с автобиографична свръхпамет, или хипертимезия – способност, която му позволява да помни с изключителна точност събития от собствения си живот, предаде австрийското издание „Дер Щандард“.

Случаят е описан от изследователи от университетите в Перуджа и „Ла Сапиенца“ в Рим и е публикуван в научното списание Cortex. Момчето е било тествано за първи път на 13-годишна възраст, когато учените установяват необичайно развита автобиографична памет.

Според изследването то може да възпроизвежда с точност дати и подробности за лични събития, училищни случки и други преживявания, включително деня от седмицата и контекста на случилото се. Данните са проверявани чрез независими източници, включително снимки и документи.

Учените уточняват, че при момчето е проведена серия от стандартизирани тестове за автобиографична памет, при които то е трябвало да възпроизвежда конкретни дати и събития от различни периоди на живота си. Резултатите показват значително по-висока точност в сравнение със средните стойности за неговата възрастова група.

Според изследователите хипертимезията е изключително рядко явление, при което засилената памет се отнася основно до автобиографични събития, а не до всички когнитивни функции. По думите им случаят е особено важен, тъй като показва, че подобна способност може да се прояви още в ранна юношеска възраст, по-рано от очакваното.

Изследователите ще продължат да наблюдават развитието на момчето, за да установят дали способността остава стабилна с възрастта и дали има специфични неврологични особености, свързани с нея, пише още „Дер Щандард“.