Коко Гоф загуби първия си сет в Мелбърн, но въпреки това е в полуфиналите на Australian Open

Американката Коко Гоф стана първата полуфиналистка в тазгодишното издание на Australian Open при дамите, след като в спор за влизане в голямата четворка тя надигра украинката Марта Костюк в три сета - 7:6(6), 6:7(3), 6:2.

За действащата шампионка от US Open това безспорно беше най-тежкият двубой от началото на турнира в "Мелбърн Парк", но в крайна сметка тя успя да запише десетия си последователен успех от началото на календарната година.

Мачът срещу Костюк обаче далеч не започна по вкуса на Гоф, която в откриващия сет допусна да изостане с два пробива и 1:5. Въпреки това американката не се отказа и съумя да се върне в борбата, печелейки последователни гейма, за да поведе при 6:5, като по пътя отрази и сетбол. Украинката все пак намери начин да спре пропадането и да вкара частта в тайбрек, където тя пропиля още един сетбол преди най-накрая Коко да сложи точка на спора след 8-6 точки в своя полза.

Във втория сет пък дойде редът и на Марта Костюк да направи запомнящ се обрат, като тя се върна от изоставане от 3:5, а в десетия гейм съумя да спечели подаването на своята съперничка в момент, в който тя сервираше за победата. Световната №37 обаче съумя да се добере до още един тайбрек, в който този път тя доминираше и след 7-3 точки изравни резултата в срещата.

Този развой на втората част по никакъв начин не повлия на Коко Гоф, която започна уверено решителната трета, поведе с 5:0, за да затвори мача при 6:2 в своя полза след повече от три часа престой на корта.

See you in the semis @cocogauff outlasts Kostyuk 7-6(6) 6-7(3) 6-2 and is still unbeaten in 2024!#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/i2PP7Tqoyz