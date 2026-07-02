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Комисията по правни въпроси в ЕП отхвърли искането за свалянето на имунитета на Илхан Кючюк

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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комисията правни въпроси отхвърли искането свалянето имунитета илхан кючюк
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Комисията по правни въпроси в Европейския парламент отхвърли свалянето на имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк, избран с листата на ДПС и част от либералната група "Обнови Европа". Предстои решението да бъде гласувано на предстоящата пленарна сесия в Страсбург следващата седмица.

Европейската прокуратура поиска свалянето на имунитета на Кючюк в края на 2025 г. във връзка с разследване в България, свързано с назначаването на парламентарни сътрудници, работили за партийна структура в София. Кючюк категорично отхвърли извършването на нарушения, но обяви, че няма намерение да се крие зад имунитета си. Колегите му от правната комисия обаче прецениха, че искането на Европейската прокуратура не е основателно.

Брюкселското издание “Политико” припомня в публикация днес, че по времето, когато е поискан имунитетът на Кючюк - български представител в прокуратурата е Теодора Георгиева, която е призната за виновна в извършване на сериозно нарушение от надзорния орган на прокуратурата и в момента е временно отстранена от длъжност. Евродепутатите имат съмнения, че производството срещу Кючюк в България може да има политически мотиви.

#евродепутат Илхан Кючюк #ЕП #имунитет

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