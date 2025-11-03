БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Конституционният съд образува дело за промените в Закона за ДАНС

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
герб сдс предлагат орлин колев съдия конституционния съд квотата парламента
По искане на депутати от 51-вото Народно събрание Конституционният съд образува дело за обявяване за противоконституционни приетите от Народното събрание промени в закона за Държавна агенция "Национална сигурност". С тях председателят на агенцията ще се избира от парламента по предложение на Министерския съвет.

Досега председател се назначаваше с указ на президента. Румен Радев наложи вето върху текстовете, което беше преодоляно от мнозинството в Народното събрание.

При внасяне на жалбата в КС Петър Петров от "Възраждане" уточни за БТА, че законът е противоконституционен, противоречи на разделението на властите, на ролята на президентската институция като балансьор между властите.

Под искането до Конституционния съд са се подписали общо 59 народни представители. Освен от "Възраждане", подписи са сложили трима депутати от "Продължаваме Промяната", 13 - от "Алианс за права и свободи" и парламентарната група на "Величие", каза още Петър Петров.

