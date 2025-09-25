Красимир Дунев присъства на заседание на ФИГ в Лозана

Президентът на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев присъства на заседание на Комисията по уредите към Международната федерация по гимнастика (ФИГ) в Лозана (Швейцария).

На срещата олимпийският вицешампион на висилка от Игрите в Атланта през 1996 година се включи в обсъжданията за развитието и стандартизацията на гимнастическите уреди.

Дунев и колегите му се срещнаха с всички водещи производители на уреди за всички дисциплини в гимнастиката, обсъждайки най-новите технологии и иновации, които да подпомогнат безопасността и ефективността на спортните занимания на световно ниво, съобщават от родната централа.