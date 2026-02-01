Кристин Лагард поздравява България за първия ѝ месец като член на еврозоната

Управителят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната с публикация в социалните мрежи.

"Днес се навършва един месец от присъединяването на България към еврозоната, което означава, че вече 358 милиона души споделяме общата валута и общото си бъдеще", написа Лагард.

От полунощ България официално се раздели с лева като разплащателно средство. В 23:59 ч. на 31 януари 2026 г. плащанията с националната валута бяха окончателно преустановени, а от 1 февруари всички покупки и услуги в страната се извършват единствено в евро.

Левовете вече не могат да се използват в търговската мрежа и обществения транспорт, но остават обменяеми за неограничен период по фиксирания курс от 1 евро за 1,95583 лева.