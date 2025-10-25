Кулинари, ресторанти и ентусиасти отдават почит на една от най-обичани храни на планетата - пастата

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Отбелязваме Световния ден на пастата

Всяка година на 25 октомври се отбелязва Световният ден на пастата и любителите на макаронените изделия имат специален повод за празник. На тази дата кулинари, ресторанти и ентусиасти се обединяват, за да отдадат почит на една от най-разнообразните и обичани храни на планетата - разнообразна, лесна за приготвяне, вкусна, засищаща и полезна.

Денят се отбелязва от 1998 г. с решение на Световния конгрес на производителите на тестени изделия в Рим, Италия, взето на 25 октомври 1995 г.

Световният ден на пастата е учреден с цел популяризирането ѝ като вкусна, устойчива и полезна храна, разпространена на всички континенти и способна да задоволи всички видове кухни - от домашната до висшата.

Денят се превръща в нещо повече от просто отдаване на почит към тази обичана храна - той е и начин да се насърчи консумацията й и да се насочи вниманието към ползите от балансираното хранене, в което пастата играе съществена роля, отбелязва сайтът restauranterossini.com.

Пастата не е само вкусно ястие, но и символ на единство между културите. Този глобален празник има за цел да популяризира не само самото ястие, но и способността му да се адаптира към различни кухни по целия свят, като същевременно запазва своята същност. Той също така насочва вниманието към ползите от пастата като част от Средиземноморската диета, смятана за една от най-здравословните в света.

Събитията на този ден често включват дискусии за устойчивостта на храните и отговорната гастрономия, поставяйки значението на пастата в по-широка перспектива, отвъд само вкусовото й качество.

Денят се отбелязва по различни начини по целия свят. В Италия, считана за родното ѝ място, е обичайно ресторантите и домакинствата да сервират традиционно приготвени ястия и да празнуват богатата й кулинарна история. Асоциации и производители организират събития, панаири и състезания, за да разпространяват културата на пастата.

В други страни, като САЩ, Бразилия и Испания, дейностите около тази дата включват специални менюта в ресторантите и фестивали на храната. Честванията наблягат на отговорното готвене и използването на местни съставки, в съответствие с посланието за устойчивост.

В света има над 600 разновидности паста и десетки начини за приготвянето ѝ. Когато се вземе предвид разнообразието от подправки и сосове, броят на вариациите става впечатляващ.

Според исторически данни пастата е изобретена в Китай през III век пр.н.е. И днес пристрастието на източните народи към различни видове нудли е известно на всички. С времето това ястие се разпространява и в други азиатски страни.

В Европа, и по-специално на територията на съвременна Италия, според една от версиите, макаронените изделия се появяват още през етруския период, т.е. преди Римската империя.

Според други данни те са попаднали в Европа благодарение на арабите през VIII в. в Андалусия, а след това постепенно са се разпространили в кулинарните култури на други страни.

Италианците обаче са първите, които масово развиват производството на макаронени изделия и тяхното разнообразие, като всеки регион на страната създава свои собствени варианти. Затова Италия често се е наричана "родина на пастата".

Смята се, че в световен мащаб се консумират 13 милиона тона паста годишно.

