Ламин Ямал и Марта оглавяват списъците с кандидати за най-красив гол през миналия сезон

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
За всяка от двете награди при мъжете и жените се борят по 11 души.

Ханзи Флик, Ламин Ямал
Снимка: БГНЕС
Футболистът на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал бе номиниран за наградата "Пушкаш" за най-красив гол през миналия сезон. Той получи признанието за попадение през месец май, когато изпрати фалцов удар в мрежата на Еспаньол от дясното крило.

Марта е номинирана при дамите за носещата нейното име награда. Тя пое топката на центъра, преодоля две съпернички и вкара на празна мрежа за Орландо Прайд срещу Канзас Сити Кърънт в американското първенство.

За всяка от двете награди се надпреварват по 11 души, а вотът е между фенове онлайн и бивши футболисти от национални отбори. Последният ден за гласуване е 3 декември и все още не е ясно дали Международната футболна асоциация (ФИФА) ще връчи приза два дни по-късно по време на жребия за финалните плейофи за световното първенство във Вашингтон, на който ще присъства и американският президент Доналд Тръмп.

Сред най-големите съперници на Ямал е Деклан Райс, който наниза паметен гол от статично положение за Арсенал срещу Реал Мадрид на четвъртфиналите на Шампионската лига. Друг е Лукас Рибейро, който пък направи самостоятелен пробив от центъра и се разписа за Мамелъди Съндаунс срещу Борусия Дортмунд на световното клубно първенство.

За наградата "Марта" кандидат е и американската националка Али Сентнър, която отбеляза красиво попадение за САЩ срещу Колумбия на турнира "Тя вярва". Сред номинираните е и Вивиан Миедема с гола си за Нидерландия срещу Уелс на европейското първенство за жени.

# Ламин Ямал

