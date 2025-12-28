Хиполито Ринкон: Винисиус нямаше да издържи и две седмици в моя Реал Мадрид

Бившият нападател на Реал Мадрид Хиполито „Поли“ Ринкон е поредният бивш футболист на клуба, който критикува Винисиус.

До миналата година бразилецът беше най-нехаресваният футболист в Испания сред феновете на противниковите отбори, но през този сезон и привържениците на Реал Мадрид започнаха да го критикуват. Причината е, че той разваля атмосферата в отбора и опетнява името на най-успешния клуб в Испания.

„Винисиус нямаше да издържи и две седмици в съблекалнята на моя Реал Мадрид. Преди имаше капитани, които поддържаха реда. Клубът беше над всички. Ди Стефано, Кристиано и Раул си тръгнаха, а Мадрид продължи напред. С Винисиус клубът загуби посоката си“, твърди Ринкон.

Той вярва, че именно заради поведението на Винисиус качествата на Шаби Алонсо и неговата футболна философия не могат да бъдат изведени на преден план, като добавя, че ако Реал не продаде бразилеца, не може да очаква голям успех.