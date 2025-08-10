Левски приема Спартак Варна с мисъл за Сабах

Левски ще преследва четвърта поредна победа от началото на сезона в Първа лига. Футболистите на Хулио Веласкес приемат Спартак Варна в мач от четвъртия кръг. Срещата ще стартира от 19:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“. „Сините“ са във върхова форма и в отлично настроение, след като само преди дни отказаха Сабах на свой терен в първия мач от третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите, като двубоят може да се окаже за загрявка, имайки предвид реванша с азербайджанския отбор в четвъртък (14 август).

Все пак в лагера на столичани не липсват кадрови проблеми, тъй като Мустафа Сангаре е аут за двубоя с варненци. Очаква се в негово отсъствие Радослав Кирилов и Марин Петков да се нагърбят главно с офанзивните функции. Два от последните три срещи между отборите завършиха при реми - 2:2 и 0:0

От своя страна „соколите“ все още не знаят какво е успех през новия сезон в родния елит. Спартак записа три равенства до този момент и ще се опита да развали настроението на тима от „Герена“, търсейки първата си победа.

От 21:15 часа Ботев Пловдив ще приеме Локомотив София в друг мач от кръга. Футболистите на Николай Киров все още нямат победа, а в миналия кръг отнесоха звучен шамар след 0:5 срещу Арда. Играчите на Станислав Генчев ще се опитат да запишат втора последователна победа след тази срещу Монтана в предишния мач.

Ботев обаче е спечелил 5 от последните 6 двубоя с Локомотив. По-странното е, че “жълто-черните” имат само три победи и още толкова загуби в последните си 7 домакинства срещу столичаните „железничари“.