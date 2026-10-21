БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ливърпул навакса два гола пасив и продължава без грешка в Шампионската лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Запази

Победата затвърди силното начало на Ливърпул в турнира.

Алексис Макалистър
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Ливърпул постигна драматична победа с 4:3 над Виляреал на „Анфийлд“ в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци започнаха колебливо и допуснаха два гола до 29-ата минута, дело на Жорж Микаутадзе и Сержи Кардона, но успяха да обърнат развоя на срещата и да запазят пълния си актив в турнира.

Алексис Мак Алистър намали изоставането на домакините в 36-ата минута, а Роналд Араухо изравни в добавеното време на първата част. След почивката Мак Алистър отново се разписа в 66-ата минута, с което направи пълен обрат. Само три минути по-късно Флориан Виртц увеличи преднината на английския тим на 4:2.

Виляреал обаче не се предаде и в края Тани Олувасей намали изоставането на гостите, след като засече центриране на Айосе Перес. Ливърпул трябваше да трепери до последно, но все пак стигна до трите точки.

Мениджърът на мърсисайдци Андони Ираола направи шест промени в стартовия състав спрямо предишния мач, като даде възможност за изява на няколко по-млади футболисти. Особено впечатление направи Рио Нгумоа, който бе активен по десния фланг и асистира за второто попадение на Мак Алистър.

Победата затвърди силното начало на Ливърпул в Шампионската лига. Виляреал пък не успя да пренесе добрата си игра от началото на двубоя до самия край и си тръгна от „Анфийлд“ без точки.

Свързани статии:

ПСЖ пречупи Барселона в голово шоу на "Парк де Пренс"
ПСЖ пречупи Барселона в голово шоу на "Парк де Пренс"
Шампионите на Европа продължават с пълен актив след три кръга в...
Чете се за: 04:20 мин.
Два гола на Гираси осигуриха успех на Борусия срещу Сабах
Два гола на Гираси осигуриха успех на Борусия срещу Сабах
С трите точки Борусия събра шест и заема 10-ото място във...
Чете се за: 03:00 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ПФК Ливърпул #ФК Виляреал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
1
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко Търново“
2
Задържаха недекларирани 4 милиона турски лири на ГКПП „Малко...
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив, остава в ареста
3
14-годишното момче, обвинено за убийството на майка си в Пловдив,...
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус и тир
4
На място са загинали двамата шофьори при катастрофата между автобус...
Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна конференция
5
Минималната работна заплата: КНСБ е домакин на международна...
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес
6
Топло и слънчево време, с температури до 23° днес

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
4
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
5
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Шампионска лига

ПСЖ пречупи Барселона в голово шоу на "Парк де Пренс"
ПСЖ пречупи Барселона в голово шоу на "Парк де Пренс"
Компани може да пропусне сблъсъка с Арсенал заради вирус Компани може да пропусне сблъсъка с Арсенал заради вирус
Чете се за: 01:47 мин.
Два гола на Гираси осигуриха успех на Борусия срещу Сабах Два гола на Гираси осигуриха успех на Борусия срещу Сабах
Чете се за: 03:00 мин.
Ханзи Флик: ПСЖ е най-добрият отбор в света през последните две години Ханзи Флик: ПСЖ е най-добрият отбор в света през последните две години
Чете се за: 03:10 мин.
Ще спре ли ПСЖ машината за голове Барселона? Ще спре ли ПСЖ машината за голове Барселона?
Чете се за: 04:37 мин.
Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига Барселона без четирима срещу ПСЖ в Шампионската лига
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в Черно море
НАТО обяви, че ще разположи допълнителни средства за разузнаване в...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
След погромите във Франция: Втори ден с вечерен час и мерки в подкрепа на бизнеса След погромите във Франция: Втори ден с вечерен час и мерки в подкрепа на бизнеса
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати Части от София ще останат без ток утре: Вижте кои квартали ще бъдат засегнати
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Гръмотевични бури в петък, много слънце през уикенда Гръмотевични бури в петък, много слънце през уикенда
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
България с минимум два медала от европейското първенство по бокс в...
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Евродепутатите: Сигурността в Черно море не може да се защитава...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Млади лекари отново на протест, настояват за по-добри условия на...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Зеленски за срещата между САЩ, Русия и Китай: Ако обсъждат Украйна...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ