Ливърпул навакса два гола пасив и продължава без грешка в Шампионската лига

Ливърпул постигна драматична победа с 4:3 над Виляреал на „Анфийлд“ в третия кръг от основната фаза на Шампионската лига. Мърсисайдци започнаха колебливо и допуснаха два гола до 29-ата минута, дело на Жорж Микаутадзе и Сержи Кардона, но успяха да обърнат развоя на срещата и да запазят пълния си актив в турнира.

Алексис Мак Алистър намали изоставането на домакините в 36-ата минута, а Роналд Араухо изравни в добавеното време на първата част. След почивката Мак Алистър отново се разписа в 66-ата минута, с което направи пълен обрат. Само три минути по-късно Флориан Виртц увеличи преднината на английския тим на 4:2.

Виляреал обаче не се предаде и в края Тани Олувасей намали изоставането на гостите, след като засече центриране на Айосе Перес. Ливърпул трябваше да трепери до последно, но все пак стигна до трите точки.

Мениджърът на мърсисайдци Андони Ираола направи шест промени в стартовия състав спрямо предишния мач, като даде възможност за изява на няколко по-млади футболисти. Особено впечатление направи Рио Нгумоа, който бе активен по десния фланг и асистира за второто попадение на Мак Алистър.

Победата затвърди силното начало на Ливърпул в Шампионската лига. Виляреал пък не успя да пренесе добрата си игра от началото на двубоя до самия край и си тръгна от „Анфийлд“ без точки.