Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл"

Депутатът от „Продължаваме Промяната" - "Демократична България" и енергиен експерт Мартин Димитров коментира предаването "Говори сега" казуса с рафинерията "Лукойл" и потенциалното влияние върху бюджета.

"Първото нещо, което трябва да докладват министрите, е дали са проверили задължителните запаси от нефт в България и дали са налични. Ако не, какви мерки са предприели веднага", заяви Димитров.

Той уточни, че наличните запаси са осигурени до края на годината, но призова за прозрачност и конкретни данни.

По въпроса за бъдещето на "Лукойл" Димитров посочи, че държавата разполага с инструмент за назначаване на особен представител, но най-доброто решение би било "намирането на голям авторитетен западен инвеститор".