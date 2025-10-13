Мемфис Депай с два рекорда при победа на Нидерландия

Мемфис Депай постави нов рекорд за най-много асистенции с екипа на Нидерландия и същевременно увеличи преднината си като водещ реализатор в историята на националния отбор. Това стана при убедителната победа с 4:0 над Финландия в квалификация за Световното първенство.

31-годишният нападател асистира за откриващото попадение в мача, когато намери Дониел Мален от Астън Вила, който стреля прецизно извън наказателното поле.

Малко по-късно Депай изпълни перфектно статично положение, а Вирджил ван Дайк с глава удвои аванса на „Оранжевите“. Това бе 35-ата асистенция на Депай за националния тим — с две повече от досегашния рекорд на Уесли Снайдер.

Играчът на бразилския Коринтианс подпечата отличното си представяне с гол от дузпа в 38-ата минута, с което направи резултата 3:0. Това бе 54-ото му попадение с екипа на Нидерландия, след като миналия месец подобри националния рекорд по отбелязани голове.

В заключителните минути Коди Гакпо от Ливърпул оформи крайното 4:0, след като получи извеждащо подаване от Хави Симонс (Тотнъм).