Нидерландия постигна разгромна победа като домакин на Финландия

Нидерландия победи Финландия с 4:0 в квалификация за световното първенство по футбол в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г. Мемфис Депай попадна под светлините на прожекторите с гол и две асистенции.

"Оранжевите" побързаха да открият резултата на стадион "Йохан Кройф Арена" в Амстердам още в 8-ата минута. Дониел Мален размени двойно подаване с Мемфис Депай и се разписа с удар от движение извън наказателното поле.

Върджил ван Дайк удвои преднината на домакините в 17-ата минута. Защитникът засече с глава центриране от пряк свободен удар на Мемфис Депай.

След като асистира за първите два гола, Мемфис Депай записа името си сред голмайсторите с гол от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Миро Тенхо.

В 39-ата минута дойде и първият точен удар на гостите. Барт Вербруген се справи с шута на Топи Кескинен.

След почивката Ваут Вегхорст също изпрати топката в противниковата врата, но попадението му бе отменено заради засада.

Коуди Гакпо направи резултата 4:0 в 84-ата минута с изстрел извън пеналтерията.

Нидерландия оглавява класирането в група "G с актив от 16 точки. Финландия остава на 3-ото място в подреждането с 10 пункта.