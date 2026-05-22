Министър Пеев обсъди с таксиметровите организации и автошколите общи решения за сектора

Очаквам всеки бранш да постигне съгласие около общ, реалистичен план с конкретен хоризонт за изпълнение по темите. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев на две последователни срещи с представители на таксиметровите организации и автошколите. В разговорите участваха заместник-министър Христина Велинова и директорът на „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски.

На срещата с таксиметровия сектор министър Пеев подчерта, че очаква от бранша ясно формулирани и единни предложения. „Вие сте важна част от транспортните услуги. Понякога не сте единни в позициите си, но не може да се приложат две различни решения на един и същи проблем“, заяви той. Таксиметровите организации поставиха като основен въпрос нерегламентираните превози, които основно се извършват с леки автомобили и настояха за законодателни промени, които да осигурят по‑ефективен контрол и реална наказателна отговорност за системните нарушители. Обсъдени бяха и други въпроси, които според участниците създават трудности за сектора.

По време на срещата с браншовите организации в обучението на кандидатите за водачи на МПС, министър Пеев акцентира върху необходимостта от модернизация на процеса. „Всички подкрепяте дигитализацията, но системата трябва да работи без грешки и по ясни стандарти, за да не затруднява инструкторите“, посочи той. Браншът постави въпроси, свързани с актуализиране на учебната програма и усъвършенстване на електронната система за обучение. Министърът потвърди, че определени от тях представители могат да участват в подготовката на нормативната база.

И на двете срещи министър Пеев заяви, че очаква от браншовите организации да представят общо предложение с няколко неотложни теми, по които има съгласие, както и с конкретни срокове за изпълнение. „Целта е да изградим ефективна система, която работи в интерес на сектора и обществото, без да дава превес на отделни позиции“, подчерта той.

В началото на миналата седмица министърът проведе срещи и с представители на автобусните и товарните превозвачи. Предстоят разговори и с останалите сектори от транспорта и съобщенията.

# таксиметрови организации #Георги Пеев #транспортен министър #автошколи

