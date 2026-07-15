Министърът на правосъдието атакува пред ВАС отказа на ПК на ВСС да се произнесе за Русинова

Министърът на правосъдието Николай Найденов счита, че липсата на произнасяне на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет относно искането му за отстраняване от длъжност на и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова съставлява мълчалив отказ да се изпълни законът. Той ще обжалва пред Върховния административен съд бездействието на дисциплинарнонаказващия орган. Това съобщиха от Министерството на правосъдието.

С последните изменения в Закона за съдебната власт е указано, че срокът за произнасяне на Прокурорската колегия на ВСС по искания за отстраняване е 7-дневен. Министър Найденов ще упражни в пълен обем правомощията си по Конституция и съобразно разпоредбите на Закона за съдебната власт с оглед отчетност и прозрачност пред обществеността и предвид засиления публичен интерес по казуса, посочиха още от ресорното ведомство.

По-рано днес за втори път прокурорската колегия отложи произнасянето по дисциплинарното производство срещу Емилия Русинова. Този път причината беше липса на кворум.

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова.

На 8 юли, за първи път, Прокурорската колегия на ВСС отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на Русинова.