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ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Висш съдебен съвет
Снимка: БТА
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Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието.

По-рано министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във ВСС за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу Русинова.

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.

Отложихме го, за да осигурим право на защита на Русинова. То е едно от най-важните и е проектирано във всички закони със санкционен характер, каза пред медиите след заседанието на колегията, каза след заседанието пред медиите Евгени Иванов от Прокурорската колегия.

Той добави, че ще ѝ бъдат изпратени решенията на министъра, за да се запознае с тях и, ако реши, да изпрати писмено становище или да се яви лично.

#емилия русинова #ВСС

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