ВСС отложи решението за временно отстраняване на градския прокурор Емилия Русинова

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващо заседание точката за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Днес точката беше извънредна и допълнително добавена в дневния ред на заседанието.

По-рано министърът на правосъдието Николай Найденов заяви, че е отправил мотивирано искане до колегията във ВСС за временно отстраняване на Русинова до приключване на дисциплинарното производство срещу Русинова.

Бившият служебен правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Емилия Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петьо Петров, по прякор Еврото, и Кристиян Христов, по времето, в което случаят „Осемте джуджета“ е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави Янкулов.

Отложихме го, за да осигурим право на защита на Русинова. То е едно от най-важните и е проектирано във всички закони със санкционен характер, каза пред медиите след заседанието на колегията, каза след заседанието пред медиите Евгени Иванов от Прокурорската колегия.

Той добави, че ще ѝ бъдат изпратени решенията на министъра, за да се запознае с тях и, ако реши, да изпрати писмено становище или да се яви лично.